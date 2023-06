Il Napoli | distratto dall' allenatore | rischia di perdere Adama Traoré Gazzetta

Adama Traoré è nel mirino delormai da mesi e, anche se adesso il presidente Aurelio De Laurentiis è concentrato soprattutto sulla vicenda allenatore, il club azzurro non va considerato fuori ...... in quel di Milano, Roma, Torino,... a prendere un caffè normalmente pagandolo 1, 30/ 1,40 ... Sotto gli occhi di queldi Mattarella, le milizie della Repubblica Sociale salutavano ...... in residenza permanente presso il Museo Diocesano, chiesa di Donnaregina Nuova di. Un ... in un susseguirsi di particolari che spesso sfuggono all'occhiodella vita quotidiana: dalle ...

Il Napoli, distratto dall'allenatore, rischia di perdere Adama Traoré ... IlNapolista

Dentro l’ex deposito Stella Polare dell’Anm da qualche mese s’è trasferita un’ampia comunità rom. L’hanno occupato e nessuno li ha cacciati ...Tra i principali candidati alla successione del partente Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli c'è Vincenzo Italiano.