Il movimento antimafia di Palermo è guidato da "legioni" giunte dalle Marche

Leggi su agi

(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI - "A cu' apparteni?". E' più che una domanda, questa frase del mondo siciliano che interroga costantemente le relazioni tra le persone. Non è tanto una richiesta di faziosità quanto una pretesa di trasparenza da parte di chi la pone: da dove vieni, quali sono le tue origini, perché sei qui? L'AGI lo ha chiesto ad "Our Voice", ilche sembra aver preso le redini dell'palermitana, che si è fatto regista della 'rottura' con l'istituzionale degenerata negli scontri del 23 maggio scorso e che si prepara a farlo per il prossimo 19 luglio, il giorno dell'anniversario della strage di via D'Amelio, con un programma che finora indica solo uno slogan-obiettivo "Contro Mafia e Fascismo". Le chat del variegatoparlano dell'organizzazione di un corteo, ...