(Di lunedì 12 giugno 2023) i class=". Remontada , con la o, perché con la u si dice in catalano. A Barcellona era finita 4 - 2 per il Barça B, a Madrid 3 - 0 per il Castilla con un rigore tirato al 95'. Attesa, pathos, emozione ...

Attesa, pathos, emozione e festa grande per i ragazzi diche vanno a sfidare l'Eldense nella finale per andare in Segunda, la B spagnola. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Attesa, pathos, emozione e festa grande per i ragazzi diche vanno a sfidare l'Eldense nella finale per andare in Segunda, la B spagnola. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...

Il Miniclasico di Raul e Marquez: storie di cantere e tradimenti La Gazzetta dello Sport

El Real Madrid Castilla pasa a la final del playoff por el ascenso tras superar al Barcelona Athlétic remontando un 4-2 inverso.El director técnico Rafael Máquez del conjunto del Barcelona Atlético del futbol español, salio a dar la cara tras su dolorosa derrota frente a el Real Madrid Castilla del entrenador Raúl González, ...