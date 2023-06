Il Milan dei 29 trofei e la cavalcata del Monza | Berlusconi e i trionfi nel calcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvioè stato attore protagonista delitaliano per quasi 40 anni. Prima i 29alla guida del, poi lacol, portato dalla serie C alla A

Durante la sua presidenza, ilha vissuto unoperiodi di maggior successo della sua storia, vincendo 5 CoppeCampioni, 3 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 8 Scudetti, 1 Coppa ...Si accorge che la coppa della Serie B vinta dal Monza nella stagione precedente è accanto alla CoppaCampioni vinta dale ci chiede gentilmente di non farla entrare nell'inquadratura, sente ......allo spettacolo FOTO STORICHE Fotogallery - Silvio Berlusconi e l'amore per il calcio (e il) ... 'In queste ore porto con me i ricordinostri incontri,tanti consigli,nostri accordi, ...

Berlusconi e il Milan: (quasi) 30 anni di calcio spettacolo Il Sole 24 ORE

Silvio Berlusconi con la maglia del Milan, da presidente Se n’è andato un protagonista della nostra storia. Ha dominato la politica, l’economia e perfino il gioco del calcio, in Italia ...Jonathan Milan ha spiccato il volo. A soli 22 anni il friulano si è già laureato campione olimpico, mondiale ed europeo su pista. Grande sostenitore della multidisciplinarietà, Milan è riuscito ad imp ...