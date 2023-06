Il messaggio di Papa Francesco per Berlusconi | «Un protagonista dalla tempra energica | lo ricorderò nella preghiera»

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 giugno 2023) Arriva anche il telegramma di condoglianze diper la famiglia di Silvio. Il Pontefice ha espresso «sentita partecipazione al lutto per la perdita di undella vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con». Di fronte alla notizia della scomparsa del fondatore di Forza Italia «Sua Santità – si legge nel telegramma – invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita». Infine, ilsi unisce «al cordoglio con un fervido ricordo». In queste ore, sono tantissimi i cittadini, i politici e le istituzioni che stanno manifestando la propria vicinanza alla famiglia. ...