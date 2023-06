Il mausoleo di Silvio Berlusconi ad Arcore

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nel 1990 fece costruire un monumento funebre nella sua tenuta, con 36 loculi per amici e parenti, ma non è ancora chiaro se verrà sepolto lì

L'ex Primo MinistroBerlusconi ha terminato il suo viaggio terreno. Scopriamo dove riposerà e l'importanza della sua scelta. Addio a un Colosso della Politica Oggi, Lunedì 12 giugno, ...... la legge vieta che le spoglie del Cavaliere possano essere ospitate all'interno del. Nonostante questa restrizione, Villa San Martino rimane un simbolo significativo delle dimore di...Meno male chec'è. Arafat mi ha chiesto una una tv per la Striscia di Gaza: gli manderò ... Ildi Arcore. Apicella. La bandana. L'invidia della sinistra. Il Pci prendeva i soldi ...

Silvio Berlusconi, dove sarà sepolto Nella Villa di Arcore c'è il Mausoleo con 37 loculi per i familiari e i leggo.it

Si tratta di un'opera monumentale di 100 tonnellate di travertino nella villa di Arcore. Al centro del mausoleo la tomba di Berlusconi, in marmo rosa, e tutto attorno altri 39 loculi per familiari e a ...Silvio Berlusconi e la sua vicinanza a un luogo, anzi a diversi luoghi, che ne hanno accompagnato la vita e, gioco forza, il racconto mediatico. Arcore, per cominciare. Il cav è morto al San Raffale o ...