Il Mattino | Napoli | Sousa depistaggio De Laurentiis | Ecco il vero obiettivo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Pauolo Sosa sarebbe un, il presidente delAurelio Deavrebbe un soloin mente. NOTIZIE CALCIO– Aurelio De, presidente del, ha una decisione importante da prendere: chi sarà il prossimo allenatore del suo club? Sebbene molti abbiano pensato a Paulo, attuale allenatore della Salernitana, come la scelta più probabile, un recente rapporto del Ilsuggerisce che Depotrebbe aver in mente un altro candidato. “Non è ancora fatta per Pauloal,” riferisce Il, sottolineando che per De“c’è sempre spazio per qualche ...

Sicurezza del tribunale di Avellino, il progetto antisismico dell'edificio di Piazzale De Marsico è fermo al palo. Progetto redatto dal comune di Avellino ed ancora in carico al Provveditorato Opere ...Ecco perché, per larghi tratti di costa, il mare non bagna. O, quantomeno, non bagna i napoletani. In questa estate 2023, il mare partenopeo è un puzzle fatto di diritti e sicurezza, indotto e ...Liceo Umberto off limits per l'intera mattinata di ieri. L'area dinanzi allo storico liceo di Chiaia, poco dopo le 9, è stata 'sigillata' dai vigili urbani in attesa dell'arrivo degli addetti ai ...

PRIMA PAGINA - Il Mattino: "Napoli-Salernitana ai ferri corti per Sousa" Tutto Napoli

Liceo Umberto off limits per l’intera mattinata di ieri. L’area dinanzi allo storico liceo di Chiaia, poco dopo le 9, è stata “sigillata” dai vigili urbani in ...Il mare di Napoli tra spiagge a numero chiuso e caro prezzi negli stabilimenti balneari. In questo scenario godono gli abusivi, che fanno affari nelle fette di spiaggia non date in concessione o non ...