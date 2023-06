Il leader di Forza Italia e la moda | i completi più stilosi del Cavaliere

Leggi su donnemagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) Silvio Berlusconi era un grande amante dellae dello stile. Attento a ogni dettaglio, il Senatore della Repubblicana ha sfoggiato look iconici tra eleganza, formalità, simboli immortali e tanta cura per i dettagli. Ecco i migliori outfit delSilvio Berlusconi: i migliori look e outfit del Senatore della Repubblicana su Donne Magazine.