Il furto dopo la morte di Berlusconi | la vergogna davanti al San Raffaele | choc in Rai

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un episodio sconvolgente è accadutoall'ospedale Sandi Milano, dove questa mattina è venuto a mancare Silvioall'età di 86 anni. Tanti i giornalisti accorsi all'esterno della struttura per raccontare da vicino quello che stava succedendo. Ed è proprio ad alcuni di loro che sarebbe capitato qualcosa di parecchio spiacevole. Stiamo parlando della troupe del Tg1 che, mentre era impegnata nella diretta relativa alladell'ex presidente del Consiglioall'ospedale, è stata derubata di tutta l'attrezzatura lasciata nell'auto. Auto che tra l'altro era stata parcheggiata non troppo lontano dal posto in cui la squadra di lavoro si trovava per la diretta tv. Pare che la macchina in questione fosse stata parcheggiata all'altezza del civico 63 di via Olgettina, ...