Il Fenerbahce fa sul serio per Dzeko | offerto un biennale Se l' Inter vuole tenerlo | deve muoversi

Ilfaserio per Edin Dzeko. L'agente dell'attaccante bosniaco, Alessandro Lucci, oggi ha raggiunto Istanbul e ha ascoltato la proposta del club turco che gli ha offerto un contratto ...La Gazzetta scrive: 'Ilfaserio per Edin Dzeko. L'agente dell'attaccante bosniaco, Alessandro Lucci, oggi ha raggiunto Istanbul e ha ascoltato la proposta del club turco che gli ha ...Ne ha parlato il giornalista Gian Luca Rossi in diretta su Calciomercato.it in ondacanale ... ' O accetta 3,5 come Giroud per un anno, o va al. Fossi in Dzeko resterei un altro anno ...

Inter, l'agente di Dzeko a Istanbul: il Fenerbahce fa sul serio Calciomercato.com

INTER DZEKO FENERBAHCE - Edin Dzeko potrebbe lasciare l'Inter nella prossima finestra di mercato. Il bosniaco è ancora in attesa della chiamata dei ...L'agente del bosniaco, Alessandro Lucci, è in Turchia per ascoltare la proposta del club di Istanbul: Edin ha già un'intesa di massima per restare un anno a Milano, ma senza la ...