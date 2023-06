Il crollo globale delle nascite minaccia le economie ricche

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nei 250 anni trascorsi dalla Rivoluzione industriale, la popolazione mondiale, come la suazza, è esplosa. Prima della fine di questo secolo, tuttavia, il numero di persone sul pianeta potrebbe ridursi per la prima volta dalla peste nera. La causa principale non è un aumento dei decessi, ma un”. Così l’Economist. “In gran parte del mondo il tasso di fertilità, il numero medio diper donna, sta crollando. Sebbene la tendenza possa essere familiare, la sua portata e le sue conseguenze non lo sono. Il baby bust incombe sul futuro dell’economia mondiale. Nel 2000 il tasso di fertilità mondiale era di 2,7per donna, ben al di sopra del ‘tasso di sostituzione’ di 2,1, con il quale una popolazione è stabile. Oggi è 2,3 e sta diminuendo. I 15 paesi ...