Il corso prematrimoniale serve davvero? 3 cose da sapere | anche per unioni civili

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 12 giugno 2023) Molte coppie lo scoprono quando decidono di sposarsi, altre hanno sentito i racconti di amici e amiche che ci sono già passati, altre ancora si chiedono se toccheràa loro. Stiamo parlando del, un perdi incontri obbligatori per poter contrarre matrimonio. Ma chi deve frequentarlo? Come funziona? Oggi vi spieghiamo tutto quello che c’è da, rispondendo alle tre domande più comuni. 1.: a cosa? Ilè un perpreparatorio al matrimonio in Chiesa, obbligatorio per chiunque voglia sposarsi con rito religioso, pensato per aiutare i futuri sposi a comprendere l’importanza del passo che stanno per compiere e per ...