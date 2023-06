Il cordoglio della SSC Napoli per la morte d Silvio Berlusconi

del mondopolitica per la morte di Silvio Berlusconi. "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", commenta del presidente del Senato, Ignazio La ...Commenta per primo Il Real Madrid , con una nota ufficiale, ha espresso il proprioper la scomparsa di Silvio Berlusconi : Il Real Madrid CF, il suo Presidente e il suo ...successosua ...Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve ': questo il messaggio di Matteo Renzi, direttore de il Riformista, alla notiziascomparsa di Silvio Berlusconi. ' Partecipo al profondo...

Il cordoglio della politica. Fugatti: «Stile unico, finisce un pezzo di storia italiana». La Russa: «Senato disponibile per la camera ardente, deciderà la famiglia» ...Il premier ungherese Viktor Orban lo saluta con un affettuoso "riposa in pace, amico mio" Da molti leader del mondo arrivano le condoglianze e le attestazioni di cordoglio dopo la scomparsa di Silvio ...