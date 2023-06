Il Comune di Napoli premia il video su “una città da sentire”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Unada”, titolo di unrealizzato dall’agenzia Agrelli&Basta,to nell’ambito degli OpenArt Award 2023 con la Targa Oro – Premio Speciale deldi. Prima di essere, paesaggio e scorci indimenticabili,è innanzitutto suoni, con una fonetica unica in tutto il mondo. “Unada”, come il titolo

... popolosa provincia di, dove un giovane 19enne ha sfrecciato a folle velocità tra le ... ma poco dopo è rimasto coinvolto in un incidente a Camposano ,vicino, in seguito al quale l'auto ...Uccide il figlio e poi si spara . Nella serara di ieri il cadavere di un uomo è stato trovato dai carabinieri, con numerose ferite provocate da un coltello, a Mariglianella , unvicino a. I Carabinieri sono intervenuti - allertati dal 112 - all'interno di un'abitazione di via Torino e qui hanno trovato a terra il cadavere del 54enne Giuseppe Basso. Dopo qualche ...... WeWorld Onlus , il Centro Mater Dei - il salotto fiorito, ildi Milano e Dedalus - Cooperativa sociale di

Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti ... Comune di Napoli

Proteste questa mattina a Secondigliano, quartiere nord di Napoli, contro l'abbattimento di un palazzo dove vivono 8 famiglie con 13 bambini. Sul posto il consigliere regionale Severino Nappi, capogru ...Alla vigilia di Napoli-Milan l’1 aprile, l’ex presidente rossonero rilasciò una lunga intervista in cui parlava delle sue sfide e del presente col Monza ...