Il Chelsea ha deciso di offrire due giocatori tra cui Romelu Lukaku in scambio per la stella dell’Inter

(Di lunedì 12 giugno 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo The Sun, secondo quanto riferito, ilsi starebbe preparando aall’Inter unoche coinvolge duein cambio del loro portierere Andre Onana. Ilè alla ricerca di un nuovo portiere e ha in programma di prendere due piccioni con una fava dopo aver identificato il portierecome principale candidato. Secondo quanto riferito, l’Inter sta cercando 55 milioni di sterline per il loro portierere che ha messo a segno un’altra prestazione eccezionale contro il Manchester City nella finale di Champions League. Ha fatto diverse super parate per negare Erling Haaland ed è stato battuto solo da un gol di Rodri dalla distanza su cui non poteva fare ...

Salito alla ribalta la scorsa estate per il passaggio dall' Inter aldove gioca ... l'estate passata, è stato ceduto al Vicenza che, a gennaio, hadi girarlo in prestito al Trento , ...Per il centrocampo rispunta un obiettivo Il Milan èa fare un gran mercato quest'estate. I ... Milan, niente Tielemans: si torna alE' di pochissimi istanti fa la notizia dell'accordo di ...Assenti diverse grandi: il Liverpool, il, la Juve sempre presente dal 2012, il Tottenham, ... Dalla Spagna sussurrano che anche Laporta avrebbedi abbandonare la Superlega, non avendo le ...

Chelsea, Mount ha scelto il suo prossimo club: si tratta Calcio in Pillole

Per L'Equipe', i 'Blues' del neo tecnico Mauricio Pochettino avrebbero deciso di puntare con forza sul portiere del Milan. I rossoneri, però, non vorrebbero privarsi dell'estremo difensore transalpino ...Lo riferisce l'Equipe che sottolinea anche come il Chelsea sia talmente deciso ad ingaggiare il portiere francese che presenterà un'offerta al Milan già nelle prossime settimane. Sarà comunque ...