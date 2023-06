Il Cavaliere è morto all' Ospedale San Raffaele di Milano Aveva 86 anni

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 giugno 2023) Addio Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è scomparso oggi, lunedì 12 giugno, a, all’età di 86. Lascia 5 figli (Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi) e 17 nipoti. Ilera stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva all’Sandimercoledì 5 aprile per una possibile infezione polmonare. E solo pochi giorni fa, venerdì 9 giugno, era stato nuovamente ricoverato per alcuni accertamenti. Silvio Berlusconi ha 80: tutti i suoi look in 40 scatti guarda le foto ...