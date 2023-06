Il Cav mi ha strattonato durante la pubblicità E mi disse che | Santoro | un racconto clamoroso

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) "L'ultima volta che lo hai incontrato in tv è stato dieci anni fa nella trasmissione di La7 Servizio Pubblico, che fece il record di ascolti col 33%": Lilli Gruber lo ha detto a Michelea Otto e mezzo, ricordando così lo storico scontro con Silvio Berlusconi sul piccolo schermo. Divenne virale, e lo è ancora oggi, lo spezzone della trasmissione in cui il Cav pulisce la sedia dove era seduto Marco Travaglio, pure lui all'epoca ospite di. "Avvenne una cosa molto particolare tra me e Berlusconi - ha raccontatodalla Gruber -. Tra un avversario leale e la persona con la quale stabilisci una sorta di duello si crea un legame. In questo momento la tristezza non è un sentimento soltanto del popolo dei berlusconiani, è un sentimento che sento anche io, che non faccio parte di quel popolo e che l'ho sempre ...