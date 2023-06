Il cambiamento climatico non è un capriccio da ricchi annoiati

Lega e Fratelli d'Italia stanno avviando una lunga campagna che porterà alle prossime elezioni europee puntando sui temi legati all'ambiente per negare il: attaccando quindi le ...Splendidamente girato il film è anche un monito per tutti noi sulle conseguenze del". Nella sezione Scenari sardi a vincere è la nuorese Monica Dovarch con il film Un pioniere ...Anzitutto, Andrea Colamedici fa notare che ilin atto è già di per sé un segnale evidente dell'insostenibilità dello stile di vita sinora adottato dall'uomo; Gancitano, d'altra ...

È da 70 anni che ci diciamo che stiamo causando il cambiamento climatico Il Post

La crisi energetica e quella idrica possono essere l’occasione per riflettere sulle proprie abitudini di consumo di queste importanti risorse ...I cambiamenti climatici causano disastri ambientali ma forse l’uomo ci mette del suo con la poca cura del territorio. Molti cittadini hanno fatto presente che in via Campo Boario a Recanati ci sono ...