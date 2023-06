Il Cagliari torna in serie A | Beffato il Bari

Leggi su agi

(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI - Ilè promosso inA. Nella finale di ritorno dei play-off diB davanti a 60.000 spettatori al San Nicola, la squadra sarda ha vinto 1-0 grazie a una rete di Pavoletti al 94'. All'andata era finita 1-1 in Sardegna. I sardi gelano il San Nicola al quarto minuto di recupero con una zampata di Pavoletti entrato da pochi minuti e lesto ad anticipare Zuzek su cross di Zappa. I rossoblùno in A dopo un solo anno, raggiungendo le già promosse Frosinone e Genoa e sfatando la tradizione che vedeva vincitrici le squadre di casa dopo un pari all'andata. Non è bastato alun San Nicola che ha fatto registrare il record assoluto di presenze con 58.206 spettatori. Festeggia ilsenza Nandez e con l'acciaccato Mancosu inizialmente in panchina. Primo tempo ...