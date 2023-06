Il Cagliari torna in serie A | Beffato il Bari

(Di lunedì 12 giugno 2023) AGI - Ilè promosso inA. Nella finale di ritorno dei play-off diB davanti a 60.000 spettatori al San Nicola, la squadra sarda ha vinto 1-0 grazie a una rete di Pavoletti al 94'. All'andata era finita 1-1 in Sardegna. I sardi gelano il San Nicola al quarto minuto di recupero con una zampata di Pavoletti entrato da pochi minuti e lesto ad anticipare Zuzek su cross di Zappa. I rossoblùno in A dopo un solo anno, raggiungendo le già promosse Frosinone e Genoa e sfatando la tradizione che vedeva vincitrici le squadre di casa dopo un pari all'andata. Non è bastato alun San Nicola che ha fatto registrare il record assoluto di presenze con 58.206 spettatori. Festeggia ilsenza Nandez e con l'acciaccato Mancosu inizialmente in panchina. Primo tempo ...

Commenta per primo Con la promozione in Serie A il Cagliari ha acquisito (riscatto obbligatorio) l'esterno Di Pardo. Dai prestiti all'Empoli rientrano... Falco alla Stella Rossa, Millico è in... scudetto Under 18 tra SPAL e Inter Il calcio italiano è protagonista in questo martedì 13 giugno. Dopo gli ultimi responsi in Serie A e B con la salvezza del Verona e la promozione del Cagliari...

Il Cagliari torna in Serie A: la foto della premiazione Alfredo Pedullà

Il Cagliari e i suoi giocatori festeggiano la promozione in Serie A: ecco le parole del difensore Alberto Dossena Il Cagliari torna in Serie A. Questo è ciò che risuona nella testa dei tifosi rossoblù ...Il Cagliari trionfa e torna dove gli compete. Il poster plastificato “PAVOLOSI” è in tutte le edicole della Sardegna solo venerdì 16 giugno con il Corriere dello Sport-Stadio ...