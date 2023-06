Il Cagliari riceve la Coppa Nexus | LIVE la cerimonia di premiazione all’Unipol Domus

(Di lunedì 12 giugno 2023) Illaper aver vinto la finale playoff contro il Bari:ladi(inviato) – Dopo la vittoria di Bari, ilha conquistato la promozione in Serie A tramite i playoff. Quest’oggi la squadra di Claudio Ranieri viene premiata con la. Potete seguire l’eventoin diretta testuale su Calcionews24. Aggiornamenti dalle 18.30

... come nei casi di Gabriele, Raul Gardini, Sergio Moroni) di politici, imprenditori, ... Berlusconiun invito a comparire dal pool Mani Pulite relativo alla cosiddetta "inchiesta Telepiù",...... al 46' Riccipalla da Esposito e fa partire un sinistro che scheggia il palo esterno. Sono comunque i pugliesi a mostrarsi più agguerriti durante l'inizio del secondo tempo, con il...Zappa, salta un uomo e la mette in mezzo, Pavoletti sbuca alle spalle di Zuzek e con una zampata batte Caprile. L' uomo della provvidenza per il, quando mancano poco meno di tre ...

Playoff di Serie B, Bari-Cagliari 0-1. I sardi tornano in Serie A. VIDEO Sky Tg24

Maita rischia, Esposito ha poche possibilità di farsi notare. Makoumbou non sbaglia, Pavoletti trova il lampo del grande bomber ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bari-Cagliari, in palio la A: alle 20.30 la finale dei playoff di Serie B. Le formazioni ...