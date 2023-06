Il Cagliari in A | tifosi in festa alle 3 in aeroporto

Torraus (tornati, in sardo). Con la A grande. E anche Back, ma con la B cancellata. Sono le magliette che i giocatori delhanno indossato stanotte a Elmas davanti a centinaia diche hanno invaso il settore arrivi dell'aeroporto per ringraziarli dell'impresa di Bari. Una notte di festa: dopo le ...... di uno sportivo, di un uomo chee la Sardegna amano svisceratamente. Non ci sono parole e non c'è abbastanza posto nel cuore deirossoblù per impazzire dalla gioia dopo quello che ......depresso, svuotato a livello mentale, che sarebbe dovuto ripartire letteralmente dalle ceneri . In quella conferenza stampa, confusa e confusionaria, dove probabilmente, a detta dei, ...

Dopo l'incredibile vittoria al San Nicola che vale la promozione in A per il suo Cagliari. Il tecnico ha ripreso i sostenitori rossoblù che intonavano cori di sfottò verso i tifosi baresi ...Dopo le lacrime per la promozione, l'invito alla curva sarda a non sbeffeggiare gli avversari è stato commovente e un gesto di grande lucidità pur nel momento più emozionante ...