Il 26 giugno Toyota mostrerà in anteprima il nuovo C - HR

Foto: ufficio stampaMotor Italia . tvi/com 122023Lunedì 26toglierà i veli sulla nuova generazione della C - HR le cui forme erano state anticipate dalla concept car C - HR Prologue . Annunciando la data in cui presenterà il suo nuovo modello, ...C - HR , la nuova generazione del Suv compatto della Casa giapponese sarà presentata il prossimo 2 6, direttamente sul sito ufficiale .C - HR 2023, come saràmostra una anteprima del posteriore del modello, " caratterizzato da un design futuristico e tecnologie avanzate ": ...

Toyota C-HR, la nuova generazione debutterà il 26 giugno HDmotori

ROMA (ITALPRESS) – Toyota ha annunciato l’imminente anteprima mondiale del nuovo Toyota C-HR, che si terrà il 26 giugno. L’atteso evento mostrerà per la prima volta il nuovo SUV compatto, caratterizza ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...