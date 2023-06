Idrogeno - Tecnologia già pronta | avrà un ruolo importante nella mobilità

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'è uno dei temi su cui più si sta dibattendo per le sue potenzialità nel campo della. Gli interrogativi sono molteplici, in particolare sul piano economico, ma già oggi, pur nei suoi limiti, si può considerare unaall'uso. Per approfondirne le potenzionalità e definire un quadro degli attuali ostacoli, Assogastecnici, l'associazione dei produttori di gas tecnici, speciali e medicinali aderente a Federchimica, ha organizzato l'evento Hydrogen Experience presso la nostra pista di Vairano. Il messaggio è chiaro ed univoco: la filiera italiana è giàa dispiegare tutte le sue capacità, a patto, però, che vengano risolte anche criticità, a partire dai ritardi nell'implementazione del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Auto e non solo. Per il ...