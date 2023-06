I sette paradossi del Rubygate

Leggi su panorama

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da Panorama dell'8 maggio 2013 È l’unico procedimento aperto a Milano per prostituzione minorile. E già questo è di per sé un paradosso notevole, perché la Procura forse dovrebbe osservare che cosa accade in alcune vie della media periferia o dell’immediato fuori città, affollate come sono da decine di ragazzine in vendita a ogni ora della notte. Ma ci sono ben altre anomalie nel processo Ruby. Nell’aula al primo piano del palazzo di giustizia dove da poco più di due anni Silvio Berlusconi è imputato (per l’appunto) di prostituzione minorile e di concussione, il «» si è trasformato nel più grande scandalo antiberlusconiano ed è il motore della devastazione mediatica che dall’ottobre 2010, con le prime rivelazioni sull’ormai mitico «bunga- bunga», si è abbattuta sul quattro volte presidente del Consiglio. Contro l’imputato la Procura ha colpito duramente, ...