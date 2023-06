(Di lunedì 12 giugno 2023) Tra i ragazzi e le ragazze che affrontano l’esame di terza media molti sono stranieri. Da Roma a Prato a Milano, difficoltà e successi di alunni e insegnanti, in un sistema in cui le disuguaglianze sono ancora molte. Leggi

Il Grenadier si sente a casa suioff - road . Non teme guadi e tracciati fangosi al limite del possibile, si muove con sicurezza, superando salite e discese, fossi ecome se nulla ...Non bastava neanche averle lasciate sole a lottare con l'immensa fatica del seguire idi ...responsabilità di prendersi in carico tutti gli alunni e lavorare per abbattere tutti gli...... quattro uomini che hanno scritto pagine memorabili della storia del saltomondiale. ... Ha vinto infine Eric Navet terminando con quattronetti (come anche Markus Fuchs, ma lo svizzero ...

I percorsi a ostacoli della scuola multiculturale - Marzia Minore - L ... Internazionale

A Rivarolo le strade comunali sono un percorso ad ostacoli: dopo le piogge l’asfalto è pieno di buchi. Sicurezza a rischio per i ciclisti: ed è proprio la Giunta che «spinge» alla mobilità alternativa ...