I mercati accolgono la notizia della morte di Berlusconi con un rialzo dei titoli Mediaset del 10%

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ifinanziari, si sa, non conoscono pietà o etica. Appena si è diffusa ladi Silvio(MediaforEurope) sono schizzati al, passando da 68 centesimi a 76 centesimi nel giro di pochi secondi, undel 10%.vale in borsa 1,7 miliardi di euro. Primo azionista dei MediaforEurope è la finanziariafamigliaFininvest con il 50%. Un altro 16% fa capo a Simon fiduciaria, riconducibile al gruppo francese Vivendi che possiede direttamente un altro 3,9%. Alla presidenza di Fininvest c’è Marina, nel consiglio di amministrazione siedono i figli del fondatore, Piersilvio, Barbara, ...

I mercati finanziari, si sa, non conoscono pietà o etica. Appena si è diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi i titoli Mediaset (MediaforEurope) sono schizzati al rialzo, passando da 68 ce ...