I figli di Berlusconi al San Raffaele | preoccupati | non risponde alle cure

Tutta la famiglia in visita all'ex premier. Sabato il nuovo ricovero. Preoccupa lo stato di salute Idi Sivlio(tranne Luigi) in questi minuti sono al San Raffaele di Milano, dove da sabato è ricoverato Silvio. Dalla famiglia filtra una grande apprensione per le condizioni

Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata, il ...Le condizioni di Silvio Berlusconi sembrano essersi ulteriormente aggravate e il Cavaliere sarebbe in fin di vita. La primogenita di Silvio ...