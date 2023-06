... era giustofargli sentire una piccola testimonianza", dice un cittadino di."Era il presidente della mia squadra, per un sacco di anni e persona che ho sempre stimato", aggiunge una tifosa ...... per motivi di ordine pubblico, si trova adesso ad, precisamente a Villa San Martino , dove il Cavaliere abitava da lungo tempo. Oltre ai giornalisti, moltisi stanno recando sul ...Intanto il feretro di Silvio Berlusconi sarà trasportato a Villa San Martino, ad, per un ... 'a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria oche abbiano illustrato ...

I cittadini di Arcore piangono Berlusconi: "Era un grande uomo"

La sua perdita è quella di un pezzo di Arcore. Adesso andremo in Prefettura per la gestione di questo triste evento” così il vicesindaco Lorenzo Belotti. Davanti alla storica residenza anche tanti ...Nel luglio del 2019 Silvio Berlusconi giunse a Lugano per siglare un accordo di collaborazione fra Philipp Plein e il Monza calcio. L'occasione per esprimere stima nei confronti della Confederazione e ...