I 25 migliori libri di sport da leggere quest' estate | soprattutto se sei stufo dei soliti romanzi

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Storie diche diventano metafore di vita, biografie di grandi campioni passati dalla povertà alla ricchezza, e poi dalla gloria alla rovina. Conoscere le leggende delloe i suoi protagonisti in modo diverso da come si vedono in tv durante la carriera. Perché anche se non sei appassionato o non ti alleni tutti i giorni, ci sono deiche devi avere nella tua libreria. Ecco i. Adriano Galliani - Le memorie di Adriano G. https://media.gqitalia.it/photos/647f4ef60ad171830f730dba/master/w 326,h 500,c limit/LE%20MEMORIE%20DI%20ADRIANO%20G%20-%20GALLIANI.jpg Scritto con il giornalista Luigi Garlando, è uno deipiù venduti su Amazon. Il sottotitolo è «Storia di una passione infinita», quella che per tutta la vita ha accompagnato Adriano Galliani, uno dei più importanti dirigenti ...