I 100 giorni di Schlein al Nazareno tra alleanze | armi e armocromia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Viaggio nel Pd della prima segretaria, schiacciata tra correnti e identità incerta: «Ha voluto conoscere tutti i dipendenti, in sedici anni non era mai successo»

Proprio in questiè giunta notizia dell'ennesimo affronto al territorio della Tuscia, che ... a ridosso di una strada trafficatissima, su l'unica porzione di verde pubblico rimasta ed a...L'ordinanza di sgombero sarà valida sino 'al ricevimento di una perizia statica giurata attestante la stabilità dell'intero edificio', che i vigili del fuoco chiedevano di produrre entro 10. L'...Nei duedi dibattito si è lavorato per costruire un'alternativa politica ad una guerra che ... Si sta armando anche la Germania, che pure ha una costituzione pacifista, mettendo sul piatto...

Il "Dr. Deep Sea" riemerge dopo100 giorni sul fondo di una laguna Futuroprossimo

Allegri-Arabia, una prima proposta sarebbe stata declinata dal tecnico livornese, che però sta per riceverne un'altra al rialzo.Dall' Europa pronto un pacchetto di aiuti per 900 milioni, per cercare di salvare il Paese dal collasso e trovare un' intesa sui flussi migratori ...