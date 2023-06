Ho interrato una banana | dopo 7 giorni ha fatto meraviglie!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 12 giugno 2023) Laè uno dei frutti più amati in ogni famiglia, basta pensare che è proprio da lei che si inizia a svezzare i lattanti. Morbida, si scioglie in bocca, è deliziosa tale e quale, ma può essere frullata, schiacciata ed entrare come ingrediente nelle nostre ricette. Funziona addirittura da addensante per gli impasti e può sostituire le uova! Insomma, è versatile, dolcissima e non manca mai nelle nostre cucine. Ricca di vitamine e sali minerali, può essere utilizzata per una maschera idratante e spalmata sul viso. Gli sportivi la considerano lo snack ideale, perché riequilibra i sali minerali persi durante l’attività fisica. Capita, però, di acquistarne troppe o di dimenticare per qualche giorno di consumarle; le ritroviamo così annerite e mollicce, inutilizzabili, forse. O forse no?! Non buttiamole assolutamente, interriamole e succederanno ...