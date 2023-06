Ho guardato i tg di Mediaset mentre moriva Berlusconi | reportage dal mondo di Silvio

... sia sul piano che su quello politico, è bastata una frase pronunciata da Vittorio Sgarbi (su La7, però): "era un eterno bambino" di Alessio Mannino S ono stati talmente colti di sorpresa, a...Accordo rinnovato anche con: 'Se siamo qui è perché lo scorso anno è andata molto bene - ... un'intera generazione si è fatta coinvolgere e oltre 10 milioni di persone hannoalmeno un ...commenta In Veneto, tenente colonnello era stato sospeso per quattro mesi per avervideo dal contenuto pornografico, in videochiamata a carattere erotico e nella produzione di foto e video di atti di autoerotismo in ufficio. Tuttavia potrà presto rientrare in servizio ...

Ho guardato i tg di Mediaset mentre moriva Berlusconi: reportage ... MOW