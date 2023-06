Ho 33 anni e fino ai 28 circa non ho mai avuto voglia di fidanzarmi Ma sento quel famoso orologio che ticchetta forte che fare?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 giugno 2023) Cara Ester, ti scrivo perché sono preoccupata e anche se tutti mi dicono che devo star serena non ci riesco. Ho 33ai 28non ho maidi: a quanto pare stavo talmente bene che non ne sentivo il bisogno, e anche ora non è che la percepisco come una necessità fondamentale (per quanto sarebbe gradevole avere un partner che a differenza della amiche non può semplicemente paccarmi per l’imprevisto di turno), mache – quando più, quando meno –e mi dice “vuoi davvero diventare una quarantenne single?” Leggi anche › Le ...