Henry contro Lautaro | «Ha giocato per lui | non per l’Inter»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le parole di Thierry, ex calciatore francese, sulla prestazione diMartinez in finale di Champions Thierry, ha parlato a CBS Sport della prestazione diMartinez in Inter-Manchester City. PAROLE – «Mi dispiace, ma in una circostanza del genere devi crossare. Non una , ma due, tre, quattro e cinque volte. L’unica soluzione che hai è crossare al centro. L’azione si sarebbe sviluppata in modo diverso, adesso devi dormire con questo peso. Akanji ha lasciato andare la palla pensando che il portiere l’avrebbe presa; seavesse preso tempo, avrebbe visto Marcelo Brozovic al vertice dell’area. Romelu Lukaku è con Ruben Dias, quindi era difficile servirlo.Se avesse mantenuto la calma, allora avrebbe visto Brozovic che avrebbe ribadito in porta. Ma ha deciso che doveva ...

Le parole di Thierry, ex calciatore francese, sulla prestazione di Lautaro Martinez in finale di Champions Thierry, ha parlato a CBS Sport della prestazione di Lautaro Martinez in Inter - Manchester City. PAROLE - "Mi dispiace, ma in una circostanza del genere devi crossare. Non una , ma due, tre, quattro e ...Gli scaligeri, invece, sono usciti sconfitti da San Siroil Milan . Il percorso della ... Nel Verona out gli infortunati Caldara e. Zaffaroni conferma il modulo 3 - 4 - 2 - 1 con Montipò in ...... Duda ed, con la coppia Zaffaroni - Bocchetti orientata a riproporre un tridente in attacco con Lazovic e Ngonge alle spalle di Djuric , mentre Faraoni (a segno a San Siroil Milan all'...

Il principe Harry contro i tabloid e Buckingham Palace trema. Ecco perché Vanity Fair Italia

Il principe Harry ha passato pochissime ore in Inghilterra, il tempo di apparire di fronte al giudice per il processo contro il Daily Mirror ...Nuovi guai per il principe Harry fanno tremare Buckingham Palace, la situazione preoccupa la famiglia reale. La Royal Family sarebbe preoccupata da quello che sta accadendo, dalle notizie circolate in ...