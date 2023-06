Haddad Maia | il debutto in Top 10 è storico

Una prima volta da celebrare. Beatriz, la maratoneta del tennis femminile, è la prima brasiliana a entrare in Top 10 nel ranking WTA dal 1975, quando è stata introdotta la classifica computerizzata nel circuito femminile. Un ...Una new - entry chiude l'élite mondiale: si tratta della brasiliana Beatriz, semifinalista al Roland Garros, che guadagna quattro posizioni e sigla il primato personale. Saluta invece la ...(8) e Seyboth Wild (7) hanno riportato la bandiera brasiliana in alto in quello che fu il regno di Kuerten, ma bando alle ciance, la stagione sulla terra è ormai acqua passata. Da oggi si ...

WTA Nottingham, il tabellone: c’è Giorgi, Sakkari e Haddad Maia a guidare il seeding Ubitennis

Una prima volta da celebrare. Beatriz Haddad Maia, la maratoneta del tennis femminile, è la prima brasiliana a entrare in Top 10 nel ranking WTA ...Piccola rivoluzione in casa Italia nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del Roland Garros: due ...