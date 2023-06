"Ha segnato la storia della nostra Repubblica". Il cordoglio di Mattarella per Berlusconi

Leggi Anche Silvio Berlusconi morto, Meloni: 'Fra i più influenti dellad'Italia' - Mattarella: 'Profonda tristezza, halarepubblicana' Metsola: 'Ha lasciato il segno' 'Silvio Berlusconi: il combattente che ha guidato il centro - destra e che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per ...Ubs inaugura con un cauto rialzo alla Borsa di Zurigo il nuovo capitolo della suadalla finalizzazione dell'acquisto del Credit Suisse. Mentre resta sotto l'occhio vigile delle autorita' di sorveglianza e prende nota dell'abbassamento del rating da parte di Fitch, il ......del Presidente Berlusconi se ne va un'epoca dellaitaliana e delle nostre vite. Nella mia mente si affollano un'infinità di ricordi: alcuni belli ed anche divertenti che hannola ...

Mattarella: “Berlusconi ha segnato storia della Repubblica” TG Poste

Dal capo dello Stato un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, da lui definito uomo di "grande umanità" ...