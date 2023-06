Ha sdoganato Fini ma | Ezio Mauro infierisce | l' ultimo assalto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quando nel 1994 Silvio Berlusconi entrò a gamba tesa nelle sabbie mobili della politica italiana, lo fece annunciando l'ormai famosa “rivoluzione liberale”. Secondo, intervenuto nella trasmissione di La7 “Otto e Mezzo” dedicata alla scomparsa del Cavaliere, questa promessa rivolta agli italiani non è mai stata mantenuta. Ecco il pensiero dell'ex direttore de La Repubblica nel ventennio di governi a tinte berlusconiane: “Diciamo che in lui di liberale si è visto molto poco. Era la promessa di Berlusconi, era anche il suo sogno. Ma probabilmente non poteva farlo perché era incatenato da quella servitù a se stesso che è il conflitto di interessi, questo è un dato di fatto”. Il giornalista ospite della conduttrice Lilli Gruber è anche tornato sugli esordi di Berlusconi in politica, analizzando in particolare il suo rapporto di opportunismo ...