Guerra | l' Ucraina lancia attacco aereo su Melitopol Kiev | ' L' esercito russo ha distrutto un' altra diga'

(Di lunedì 12 giugno 2023) 2023 - 06 - 12 07:44:20 Allarme Aiea sulla centrale di Zaporizhzhia L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha chiesto un accesso più ampio intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia ...

, diretta oggi lunedì 12 giugno. È partita la controffensiva. Su almeno tre piccoli villaggi del Donetsk è tornata a sventolare la bandiera giallo - blu dell'. L'...... Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per discutere sulla situazione internazionale, con focus sullaine sulle altre aree di crisi e delle implicazioni per l'...Condanna degli aiuti occidentali a Kiev Il messaggio di Kim ha ribadito il supporto del Nord alla Russia nella suaall'(GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE) : Pyongyang ha descritto il ...

Guerra Ucraina Russia, Aiea: "Preoccupa discrepanza livello acqua di Zaporizhzhia". LIVE Sky Tg24

Nella regione orientale di Donetsk le prime vittorie territoriali seguite alle "azioni di controffensiva". Attaccata la città nella regione di Zaporizhzhia. Il Cremlino: "Kiev riluttante e indisponibi ...Conte esclude un alleanza organica con Schlein: “Non ci può essere alcuna alleanza con il Pd finché mantiene la sua linea bellicista” ...