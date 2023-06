Guerra batteriologica e ministero della Difesa cinese | l' inquietante verità sul Covid

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lasulè da mesi avvolta in una nube misteriosa, ma ora dall'Inghilterra cercano di fare chiarezza. Il Sunday Times ha pubblicato un lungo reportage sulle origini del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero, basandosi su documenti desecretati, esperti e fonti dell'intelligence degli Usa. “È probabile che la pandemia dasia nata da una fuga dal laboratorio di Wuhan, che la Cina stesse conducendo esperimenti proprio su Coronavirus modificati in laboratorio coordinati dalin vista di una possibilee che Pechino abbia nascosto molti dati ed esperimenti negli ultimi anni alle autorità straniere” le affermazioni del quotidiano britannico. Già in passato ...