“Guadagno 15mila euro al mese” Isola dei Famosi 2023 | la confessione naufrago | “Faccio così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023)dei, ladelsui suoi guadagni folli. La morte di Silvio Berlusconi ha fatto cambiare la programmazione di Mediaset. Proprio quando era tutto pronto per la puntata di oggi, lunedì 12 giugno, è arrivata la decisione: la semifinale del reality di Ilary Blasi salta. Al suo posto Canale 5 trasmetterà uno Speciale TG5 sul Cavaliere. Non si sa ancora quando la penultima puntata sarà recuperata. Intanto le dinamiche di gruppo premiano Marco Mazzoli che è risultato il preferito del pubblico prima di Helena Prestes. La modella sta faticosamente tentando di rientrare in gruppo, ma le resistenze sono tante. Tra le più critiche nei confronti del suo comportamento c’è Pamela Camassa che crede che la brasiliana sia una falsa. Intanto grazie alle interviste di Marzo Mazzoli si stanno scoprendo lati ...