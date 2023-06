“Grazie Presidente Per sempre con noi”

Leggi su justcalcio

Roma 06/12/2023 alle 14:08 CEST Si è spento oggi all'età di 86 anni l'uomo che è statodella squadra rossonera per oltre trent'anni Berlusconi ha costruito il Milan più leggendario della storia con i Gullit, Van Basten, Rijkaard e compagnia Il Milan si è rammaricato questo lunedì per la morte dell'italiano Silvio Berlusconi, exed ex proprietario di questo club, che ha portato ai massimi livelli, a causa della leucemia che aveva sofferto per due anni. e con cui ha vinto cinque Champions League e otto scudetti italiani, tra tanti altri trofei. Il Milan deve gran parte della sua storia al magnate dei media, un Berlusconi che ha trascorso 31 anni alla guida dei 'rossoneri', dal ...