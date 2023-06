Grazie azzurrini | ci voleva il vostro splendido mondiale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu –, perché ilè stato ununder 20 super.per essere giunti per la prima volta alla finale di una manifestazione che – diciamolo pure con onestà – vale molto poco per tracciare il futuro roseo delle nazionali maggiori (diversamente dovremmo dedurre di essere stati scarsi negli ultimi quarant’anni, non essendovi praticamente mai arrivati in fondo ma avenvo portato a casa con gli “adulti” ben due mondiali e un europeo: stesso dicasi per i pochi successi di altre nazionali under 20 europee nel torneo). In ogni caso, ci serviva, specialmente in questo difficile momento storico.per il bel gioco, la voglia di lottare e soprattutto per le individualità ...