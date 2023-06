Grazie a Berlusconi superata la crisi del 2011 | celebrazione di Monti

(Di lunedì 12 giugno 2023) Anche Mariosi unisce al coro di chi ha voluto celebrare Silvionel giorno della sua scomparsa a 86 anni. L'ex presidente del Consiglio e attuale senatore a vita ha omaggiato il Cavaliere in una nota, riconoscendogli grandi meriti nelladelche travolse l'Italia: “Negli ultimi trent'anniha esercitato un'influenza senza pari sulla politica italiana e, spesso, sulle relazioni internazionali. Rendo omaggio a quest'uomo coraggioso, generoso e controverso, con il quale ho avuto convergenze e dissensi, ma sempre in un rapporto di stima e lealtà”. “Verso di lui - prosegue- ho due debiti di riconoscenza, uno personale e uno istituzionale, che voglio oggi ricordare. Fu, appena diventato capo del governo nel ...

Le scritte "Ciao papà" e "Silvio" si alternano sul display luminoso centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Il fondatore, Silvio, è morto a Milano all'età di 86 anni. Video di Marco Rizza / Local ...... rinsaldata soprattutto in alcune fasiall'amicizia con Gheddafi: un altro "pilastro" della proiezione italiana sotto; 5) una forte opposizione all'Unione Europea a trazione franco -...Oggi, con la scomparsa di Silvio, l'Italia perde un pezzo della propria storia. Ci mancherà. Un abbraccio e un. Ciao Presidente, ciao Silvio'. - -

Addio Berlusconi, il ricordo del 'suo' Milan: "Grazie Presidente, per sempre con noi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Silvio Berlusconi non ha mai nascosto il suo grande amore per la città partenopea e rivelò di aver scritto più di 100 canzoni in lingua napoletana.Anche Mario Monti si unisce al coro di chi ha voluto celebrare Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa a 86 anni. L’ex presidente del ...