(Di lunedì 12 giugno 2023) "Se lantus verrà squalificata dalle coppe europee? E' unche non mi". Così Gabrieleriguardo al club bianconero in attesa della decisione della. 'Io faccio il ...

'Io faccio il vicepresidente della Uefa come sono presidente della Figc, credo molto nell'autonomia della giustizia - ha aggiuntooggi a Coverciano - . Non conosco assolutamente nulla, non ...... inaugurata nel 2020, ridisegna l'orizzonte della zona industriale diin Puglia (Bari) con uno Smart Building immerso nel verde, che non lascia nessun dettaglio al. Totalmente ...Poiparla delBiraghi a Praga: "Condanniamo e stigmatizziamo l'episodio, la violenza non è mai tollerata. Ma devo sottolineare il comportamento di un ragazzo straordinario come Biraghi ...

Gravina 'caso Uefa-Juve Tema che non mi affascina' Agenzia ANSA

"Se la Juventus verrà squalificata dalle coppe europee E' un tema che non mi affascina". Così Gabriele Gravina riguardo al club bianconero in attesa della decisione della Uefa. (ANSA) ...CAMPOBASSO - Verso le Regionali, dopo la sanità, i temi più dibattuti sono l'elettrificazione ferrovie, riforma del trasporto pubblico locale ...