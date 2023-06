Grande successo per Urka! Busker Night

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023) Bergamo. Hanno sfilato per primi i Tamarros con partenza dalle colonne di inizio Via XX Settembre intrattenendo il pubblico tra gag e musica. Poi si sono succeduti, come da programma, funamboli, marching band, giocolieri, clown, mimi, burattinai e acrobati che hanno animato Piazza Pontida, via Broseta, largo Cinque Vie, largo Nicolò Rezzara, via Sant’Alessandro, via XX Settembre e via Sant’Orsola. L’evento, alla sua terza edizione, è stato organizzato da Proloco Bergamo, con la direzione artistica di Roberto Gualdi, in collaborazione con il Comune di Bergamo ed il Distretto Urbano del Commercio e con il contributo del Consiglio regionale della Lombardia e della Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani. Si ringrazia l’associazione Bergamo Vive e FBR Assicurazioni.