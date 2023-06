Grande risalto sui siti russi Berlusconi | il veleno in radio un minuto dopo la morte

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'addio a Silvio, in decine di lingue, è in apertura sulle pagine online dei principali media del mondo, cominciando dall'Europa, dalla Gran Bretagna allaa passando per la Germania, con il ricordo del ruolo politico e anche i processi e gli scandali extra-parlamentari. "Silvio, l'ex primo ministro italiano che è sopravvissuto a scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto all'età di 86 anni" riferisce l'emittente londinese Bbc. Chedettagli essenziali sul decesso all'ospedale San Raffaele di Milano continua definendolo "esuberante magnate dei media miliardario", entrato in carica per la prima volta da presidente del Consiglio nel 1994 e alla guida di quattro governi fino al 2011. Il ricordo è in apertura a caratteri cubitali anche a Mosca. "È morto Silvio ...