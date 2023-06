Grande Fratello Vip | Daniele Dal Moro | “La verità? Sono in causa”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo la sua squalifica dalVip,Dalè sbottato su Instagram e si è detto pronto a rivelare tutta lasul programma (che secondo lui ha figli e figliastri). “Lunedì sera dovevo essere con gli eliminati in diretta nello studio, ma viste le nuove regole non mi vedrete. Mi avevano chiesto però un video registrato come hanno fatto con Edoardo Donnamaria. Tra me e lui però c’è una differenza, che iostato fatto uscire di cosa in settimana come fossi stato un latitante. Quindi ho deciso di non fare nessun contenuto, cosi da non fargli strumentalizzare nulla. Adesso non posso dire altro perché ciquestioni di contratti, ma appena potrò racconterò tutta lasul GF Vip. Perché hanno fatto figli e figliastri. ...

... "Per molti come un", dice. Matteo Salvini ha annullato per oggi tutti i suoi appuntamenti ... E Vittorio Feltri , che successe a Montanelli, non ha dubbi: "Un, lo ricorderò sempre". Il ...La Rodriguez ha ammesso la sua passione per i fiori che sono ilmotivo ispiratore di una ... Le due sorelle condividono poi colJeremias un'altro progetto moda: il brand Hinnominate che ...Silvio è stato undella vita italiana e penso che, a questo punto, dovrebbero riconoscerlo ... La Russa: 'Berlusconi è stato per me unmaggiore' 'Io sono stato un amico personale e per ...

Grande Fratello Vip, Barù stanco dei fan della coppia che lo vogliono con Jessica Selassié ComingSoon.it

Ecco come stanno realmente le cose tra i due ex amatissimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono davvero in crisi come si vocifera da ormai diverse settimane A ...Panico alle stelle per l'ex protagonista del Grande Fratello Vip: l'incontro al cardiopalma l'ha terrorizzata, la confessione sui social.