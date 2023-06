Grande Fratello Vip 8 | svelato il nome della prima opinionista

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 12 giugno 2023) I preparativi per la prossima edizione delVip 8 sono in pieno svolgimento, e le anticipazioni suscitanointeresse tra i fan del reality. Recentemente è emersa una notizia che ha scatenato l’entusiasmo dei telespettatori: Orietta Berti è stata ufficialmente confermata come laper la nuova stagione. La celebre cantante, già protagonista nel ruolo lo scorso anno, tornerà a sedersi accanto a Alfonso Signorini, conduttore del programma di Canale Cinque. Tuttavia, l’identitàsecondaè ancora avvolta nel mistero. Pa Orietta Berti torna nel ruolo diper ilVip 8 La notizia, lanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, ha fatto rapidamente ...