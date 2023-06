Grande festa per i 70 anni del primo vice di Velasco

(Di lunedì 12 giugno 2023) Unaieri sul Lago di Fiastra per i 70del-allenatore italiano di Julio. Stiamo parlando di Dott. Alberto Santoni che ha festeggiato instile, in compagnia dei propri cari, all’Agriturismo Le Casette di Campobonomo (Macerata). Un pranzo a base di buon cibo e una ricca dose di allegria e spensieratezza. Alberto Santoni feceil volley marchigiano alla fine degli’70 – inizio’80. Il tutto trascinando il Volley Jesi fino alla serie A2. Il 15 ottobre 1983 per Santoni arrivò il debutto in Serie A2, come-allenatore di Julio, alla guida della società Volley Jesi del Presidente Sandrino Casoni. Dello staff jesino faceva ...

Ma lapopolare colora la capitale del Regno. La Corona organizza una serie di eventi che ...che racconta piuttosto bene un Paese che non si è ancora soffiato via di dosso l'orrore della...... dell'orgoglio, dellaannuale in nome dei diritti della Comunità LGBTQI+, dai contrari come ... Posizioni difficilmente conciliabili! Per certi aspetti faccio fatica a comprendere ilspazio ...... sentire, pensare, respirare solo rosso, facendo un po'e un po' finta di aver vinto il ... è una meravigliosa eimpresa di cui gli va dato atto ma... Perché l'entusiasmo non ci deve far ...

In diecimila per la grande festa di Radio Deejay in Sempione. Linus: "Milano ha risposto in maniera incredibi… La Repubblica

Vico Equense – Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP sposa “Festa a Vico”, la rassegna che ..."Abbiamo seguito le disposizioni delle normative e dell’assessorato regionale alla salute" Stabilizzazioni: importante traguardo raggiunto per personale Asp Messina. Il commissario Bernardo Alagna: "u ...